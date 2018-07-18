المشجعون الأميركيون الأكثر إنفاقًا أثناء كأس العالم في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 02:15 مساء
مشجعو كأس العالم في روسيا. (فرانس برس)

أعلن مصرف «سبيربنك» الروسي الحكومي أن الإنفاق العام للمواطنين الأجانب في روسيا أثناء استضافتها فعاليات مونديال 2018 بلغ 5.1 مليار دولار.

وقال المصرف، وهو أكبر مؤسسة مصرفية روسية، في تقرير أمس الثلاثاء، أوردته وسائل إعلام روسية: «بلغ إجمالي إنفاق الأجانب في الجزء الأوروبي لروسيا (وهو الذي استضاف كأس العالم لكرة القدم)، خلال فترة إقامة البطولة، نحو 5.1 مليار دولار أميركي».

وأضاف أن هذا المعدل أكبر بمرتين مقارنة بإنفاق المواطنين الأجانب الذين زاروا الجزء الأوروبي لروسيا خلال استضافته بطولة كأس القارات في الفترة ذاتها من العام 2017.

وأوضح «سبيربنك» أن هذا المبلغ يشمل إنفاق الزوار عبر البطاقات المصرفية والنقد، وكذلك قيمة صرف العملات داخل البلاد، مبينًا أن البنود الأكبر من نفقات الأجانب هي الفنادق والمطاعم والمستلزمات الرياضية.

وأشار إلى أن الإنفاق الأكبر كان من نصيب الزوار من الولايات المتحدة، الذي تركوا في روسيا نحو 90 مليون دولار، ليأتي بعدهم القادمون من الصين، الذين أنفقوا نحو 65.5 مليون دولار.

واستضافت روسيا الدورة الـ21 من كأس العالم لكرة القدم في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو، وفاز بالبطولة المنتخب الفرنسي الذي تغلب في مباراة النهائي على نظيره الكرواتي بنتيجة 4- 2.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بطولة للشطرنج السريع في مصراتة على النظام السويسري
رياضة محلية
بالفيديو.. روسيا تسجن من اقتحموا ملعب مباراة نهائي المونديال
رياضة عالمية
هل يتولى بوتفليقة ولاية خامسة على الجزائر؟
عربى
البرلمان الأوروبي يبحث انخراط تجمع الساحل والصحراء في تثبيت الاستقرار بليبيا
ليبيا
الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان اتفاقًا «تاريخيًا» للتبادل الحر
اقتصاد
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اصنع معطر سيارتك بنفسك