الذهب عند أدنى مستوى سنوي له مع ارتفاع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 11:45 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في عام، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بعد أن عززت التوقعات الاقتصادية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهات النظر التي تقول إن البنك المركزي الأميركي يمضي على مسار زيادات مطردة لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1224.16 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة بلغ المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو 2017 عند 1221.74 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.2 % إلى 1224.30 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم، وزاد لأعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين، بعد أن أعلن باول عن توقعات متفائلة للاقتصاد.

وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الدولار ويدفع عوائد السندات للارتفاع، مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الإقبال عليه.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 15.47 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضي عند 15.39 دولار للأوقية.

وخسر البلاتين 0.6 % إلى 807.50 دولار للأوقية وبلغ أقل مستوى في أسبوعين عند 804.75 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

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