أسعار النفط تنخفض بعد قفزة مفاجئة في المخزونات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 10:45 صباحا
حقل نفط في سنغافورة. (أرشيفية. رويترز)

هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما ذكر معهد البترول الأميركي أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، متحدية توقعات بانخفاضها بشدة.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 31 سنتًا بما يوازي 0.4% إلى 71.85 دولار للبرميل. وكانت ارتفعت 32 سنتًا إلى 72.16 دولار للبرميل أمس الثلاثاء بعد أن بلغت في وقت سابق أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 36 سنتًا بما يعادل 0.5% إلي 67.72 دولار للبرميل. وكانت سجلت عند التسوية في جلسة الثلاثاء ارتفاعًا قدره سنتان إلى 68.08 دولار للبرميل مبتعدة عن أدنى مستوى لها في نحو شهر.

واستقرت العقود الآجلة لخامي برنت والأميركي بعد انخفاضهما بشدة يوم الإثنين الماضي والأسبوع الماضي مع ظهور أثر تعطل الإمدادات في فنزويلا وتوقع المحللين تراجعًا قدره 3.6 مليون برميل في المخزونات الأميركية في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو.

لكن شبح زيادة الإنتاج عاد سريعًا بعدما ذكر معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام نمت بـ629 ألف برميل إلى 410.7 مليون.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة في الساعة 10:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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