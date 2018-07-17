توسك: اتفاق التبادل الحر الأوروبي - الياباني «رسالة واضحة ضد الحمائية»

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في طوكيو أن اتفاق التبادل الحر الموقع الثلاثاء بين الاتحاد الأوروبي واليابان هو «رسالة واضحة» ضد الحمائية، في إشارة إلى نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي فرض أخيرًا رسومًا جمركية مشددة على واردات الصلب والألمنيوم ومنتجات مختلفة.

وقال توسك، في مؤتمر صحفي بعد توقيع الاتفاق: «إننا نوجه رسالة واضحة ونقف صفًا موحدًا بوجه الحمائية»، فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، وإلى جانبه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «إننا نظهر أننا أقوى وأفضل موقعًا حين نعمل معًا»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».