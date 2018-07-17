الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 10:29 صباحا
سبائك ذهب (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع استمرار تراجع الدولار قبيل أول شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونجرس، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وزاد الذهب 0.25 % في المعاملات الفورية إلى 1243.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس 0.3 % إلى 1243.20 دولار للأوقية.

ومن المرجح أن يؤكد «باول» على المسار التدريجي لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية أثناء استعراضه لنظرته المتفائلة للاقتصاد أمام الكونجرس يوم الثلاثاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % في المعاملات الفورية إلى 15.80 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 % مسجلاً 822.74 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2 % مسجلا 919 دولارًا للأوقية.

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