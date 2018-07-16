«صندوق النقد»: الخلاف التجاري أبرز تهديد للنمو العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 04:35 مساء
علمي الصين وأميركا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن صندوق النقد الدولي، الإثنين، أنه أبقى على توقعاته للنمو العالمي على نسبة 3.9% للعام 2018 مع خفضه التوقعات بالنسبة لدول متطورة مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

وقال موريس أوبتسفيلد، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، إن «الخوف من تفاقم إضافي للتوترات التجارية الحالية، مع أثر سلبي على الثقة والأسواق والاستثمار، يشكل على المدى القصير التهديد الأكبر للنمو العالمي»، بحسب «فرانس برس».

وفي الوقت الراهن بقيت توقعات النمو بالنسبة لأكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، اللذين يخوضان حربًا تجارية، من دون تغيير لهذه السنة.

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