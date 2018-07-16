بوينج: العالم يحتاج 43 ألف طائرة تجارية جديدة في السنوات الـ 20 المقبلة

شعار بوينغ على طائرة 737 ماكس 9 في مصنع رينتون (ا ف ب)

أعلن رئيس مجموعة «بوينغ» لصناعة الطيران، دنيس مولنبرغ، الأحد، أن قطاع النقل الجوي في العالم سيحتاج إلى 43 ألف طائرة تجارية جديدة في السنوات العشرين المقبلة.

وقال مولنبرغ، عشية انطلاق معرض فانبورو للطيران في جنوب غرب بريطانيا: «نحن ما زلنا نرى سوق الطيران ينمو بقوة كبيرة».

وأضاف وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «لقد زدنا تقديراتنا للسنوات العشرين المقبلة. نحن نقدّر أن العالم سيحتاج إلى 43 ألف طائرة تجارية جديدة. هذا التقدير أكبر مما كان عليه العام الماضي».

ومن المقرر أن تكشف «بوينغ» عن تفاصيل هذه التقديرات الثلاثاء في اليوم الثاني من معرض الطيران الذي يجري جنوب شرق لندن.

أما «إيرباص»، منافسة «بوينغ»، فقد نشرت من جهتها الأسبوع الماضي تقديراتها في هذا المجال، والتي توقعت فيها أن يتضاعف عدد الطائرات التجارية في العالم في السنوات العشرين المقبلة، مما يعني أن العالم سيحتاج إلى 37 ألفًا و390 طائرة جديدة توازي قيمتها 5800 مليار دولار.