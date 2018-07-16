أسعار النفط تتراجع بفعل احتمال زيادة الإمدادات

هبطت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، مع انحسار المخاوف من تعطل بعض الإمدادات واستئناف الموانئ الليبية أنشطتها التصديرية، بينما يترقب التجار زيادات محتملة في إمدادات روسيا ومنتجي نفط آخرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتًا، أو ما يعادل 0.9%، إلى 74.67 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتًا، أو 0.8%، إلى 70.43 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وكانت أسعار النفط ارتفعت الأسبوع الماضي بفعل تعطل إمدادات في ليبيا وإضراب في النرويج واحتجاجات بالعراق، وإن كانت الأسعار سجلت خسارة أسبوعية هي الثانية على التوالي.

وتحول تركيز السوق إلى زيادات محتملة في الإمدادات على الرغم من أن اتحادًا نرويجيًا للعاملين في منصات حفر بحرية للنفط والغاز صعَّد إضرابًا عن العمل بدأ قبل ستة أيام.

وقال بنك مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية «ايه إن زد» في مذكرة إن «أسعار النفط الخام هبطت مع انحسار المخاوف من تعطل إمدادات. والأنباء عن أن المؤسسة الحكومية المنتجة النفط في ليبيا استأنفت ضخ الإمدادات من حقل كبير حفزت الهبوط في وقت سابق من الأسبوع».

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الجمعة إن بلاده وبعض كبار المنتجين الآخرين قد يزيدون إمداداتهم إذا حدث نقص في المعروض بالأسواق العالمية.