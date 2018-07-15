الإمارات تتعهد باستثمار 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 09:29 صباحا
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في لندن (رويترز)

قالت رئاسة جنوب أفريقيا إن دولة الإمارات تعهدت باستثمار عشرة مليارات دولار في اقتصاد البلاد، بما في ذلك قطاعا السياحة والتعدين.

ووفق وكالة «رويترز»، تعهدت السعودية بمبلغ مماثل مع التركيز على قطاع الطاقة أثناء زيارة إلى الشرق الأوسط أجراها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الذي وضع هدفًا طموحًا لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتحقيق الانطلاقة للاقتصاد المعتل.

وقالت الرئاسة، في بيان بعد أن زار رامافوسا دولة الإمارات يوم الجمعة: «دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت خططًا لاستثمار عشرة مليارات دولار في قطاعات أساسية في اقتصاد جنوب أفريقيا مثل السياحة والتعدين وغيرهما لدعم التنمية المستدامة للبلاد».

ويذكر أن جنوب أفريقيا تمثل الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات بين دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في الفترة الممتدة من العام 2014 إلى2017، فيما تشكل الإمارات الوجهة الأولى للصادرات الجنوب أفريقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة نفسها.

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