«فيتش» تُخفّض تصنيف الدين السيادي لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 09:06 صباحا
ورقة نقدية من فئة 50 ليرة تركية فوق فئات من الدولار الأميركي (ا ف ب)

أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الجمعة، أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن «المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت».

وقالت «فيتش»، في بيان أوردته «فرانس برس»، إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من «بي بي+» إلى «بي بي»، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها اكثر في فئة استثمارات المضاربة. وارفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية «سلبية» ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبًا.

ولفتت الوكالة، في بيانها، بالخصوص إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.

وأشارت «فيتش»، في بيانها، إلى أن «مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة، وأتت أولى الإجراءات التي اتخذت بعد انتخابات يونيو لتزيد من الغموض».

وأتى إعلان فيتش عن خفض تصنيف الديون السيادية التركية بعيد ساعات على انعقاد أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب إردوغان والذي خُصص أساسًا لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة.

وانتقلت تركيا رسميًا هذا الأسبوع من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يجعل إردوغان يمسك بمفرده بالسلطة التنفيذية مما عزز مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بالجنوح بالسلطة نحو الاستبداد.

ويبدي مراقبون قلقهم إزاء المؤشرات الاقتصادية السلبية التي لا تنفك تتوالى. ولا تنفك الليرة التركية تتراجع أمام الدولار وقد فقدت 30 % من قيمتها منذ بداية 2018، كما تجاوزت نسبة التضخم بالقياس السنوي في يونيو عتبة الـ 15 %.

ورغم ذلك، فإن إردوغان جدد الجمعة وعده بإدخال تركيا في نادي الدول العشر الأغنى في العالم بحلول مئوية إعلان الجمهورية التركية التي أسّسها كمال أتاتورك في 1923.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
شاكيرا تزور بلدة والدتها شمال لبنان
منوعات
رفض طعن الأهلي طرابلس .. والاثنين موعدًا لنهائي الكأس
رياضة محلية
الكهرباء: 1350 ميغاوات عجزًا.. وطرح الأحمال 6 ساعات
ليبيا
«مراسلون بلا حدود»: الحصول على تأشيرة دخول ليبيا للصحفيين مهمة شاقة
ليبيا
كاركاتير حليم - المواطن وسعر رغيف الخبز
كاريكاتير
جمرك ميناء الخمس يكشف ملابسات شحنة العلف الحيواني «التبن»
ليبيا
«المركزي»: 4.5 مليار دينار زيادة في المرتبات لعام 2018
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا