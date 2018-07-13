أسهم أوروبا تحقق مكاسب للأسبوع الثاني

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، محققة مكاسب للأسبوع الثاني في الوقت الذي انزوت فيه المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة وزاد التفاؤل بشأن أرباح الشركات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعًا 0.2%، مدعومًا بمكاسب حققتها العديد من القطاعات والتي تنوعت من الصناعة إلى التكنولوجيا، ولينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 0.8%. كما ارتفع المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3%.

وهوت أسهم ألتران تكنولوجيز 28%، بعد أن قالت شركة الاستشارات التكنولوجية الفرنسية إنها اكتشفت طلبيات شراء مزورة داخل شركة آريسنت الأمريكية للتصميمات والخدمات الهندسية التي استحوذت عليها في الآونة الأخيرة.

وزادت أسهم شركة هايز البريطانية للتوظيف 8.6%، بعد أن قالت إنها تتوقع أن تتجاوز أرباحها التشغيلية للعام بأكمله توقعات السوق.

ومن بين الأسهم التي أنهت الجلسة على خسائر، هبط سهم «جي.إيه.إم هولدنج» السويسرية حوالي 15% بعد أن قالت إنها ستتحمل مخصصات لانخفاض القيمة بنحو 59 مليون فرنك سويسري (59 مليون دولار) مرتبطة باستحواذها على صندوق التحوط البريطاني «كانتاب كابيتال بارتنرز».

وهبطت أسهم مجموعة إنسيديا النرويجية للتأمين 10% بعد أن جاءت نتائج أعمالها للربع الثاني من العام دون التوقعات.

كما انخفضت أسهم شركات الاتصالات البلجيكية في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة السماح بدخول شركة رابعة لتشغيل خدمات الهاتف المحمول إلى السوق. وتراجعت أسهم تلينت وبروكسيموس وأورنج بلجيكا 5.1% و1.8% و3.9% على الترتيب.