الليرة التركية تسجل مزيدًا من التراجع بعد تصريحات إردوغان

الليرة التركية (الإنترنت)

سجلت الليرة التركية، الأربعاء، مزيدًا من التدهور بنحو 5% مقابل الدولار الأميركي وسط قلق إزاء حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان الجديدة وتصريحاته الأخيرة بشأن معدلات الفائدة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وتم التداول بالليرة بسعر 4,94 للدولار أي بخسارة 4,7% في يوم، وبرزت مخاوف من تدهورها إلى خمس ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

وهذا يعني أن العملة سجلت تراجعًا فاق تدهورها القياسي في مايو قبيل اجتماع استثنائي للبنك المركزي قرر فيه رفع معدلات الفائدة.

وعين إردوغان الإثنين صهره براءة البيرق، زوج ابنته البكر إسراء، وزيرًا للمالية والخزانة في حكومة ولايته الجديدة.

وأثار انتقال البيرق المفاجئ من وزارة الطاقة قلقًا في الأسواق المالية التي شعرت بالاستياء أيضًا لغياب نائب رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شيمشيك الذي كان مهندس السياسات الاقتصادية للحكومة.

وبرزت مخاوف في الأسواق بعد تقليل إردوغان من أهمية مخاطر التضخم الذي تجاوز 15% في يونيو للمرة الأولى في نحو عقد ونصف من الزمن.

ونقلت الصحف التركية ومنها «حرييت» عن إردوغان قوله: «سنرى انخفاضًا لمعدلات الفائدة» وتحذيره بأن الفوائد المرتفعة من شأنها أن تضر بالوظائف. لكن خبراء الاقتصاد يدعون إلى تشديد السياسات النقدية لمحاربة التضخم.

وكان إردوغان عبر عن ثقته بأن البيرق «سيضع الأمور في مسارها الصحيح». وخسرت الليرة إلى الآن 30% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام وحده.