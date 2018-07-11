«أوبك»: زيادة الإمدادات ستخفض الطلب على النفط في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 02:58 مساء
شعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). (أرشيفية. رويترز)

توقعت منظمة البلدان المصدرة البترول «أوبك»، اليوم الأربعاء، انخفاض الطلب العالمي على خامها في العام المقبل مع تباطؤ نمو الاستهلاك وضخ منافسيها المزيد من الإمدادات.

وإذا صحت توقعات «أوبك» فإن ذلك سيعني عودة الفائض في السوق رغم الاتفاق الذي قادته المنظمة لكبح الإمدادات، بحسب وكالة «رويترز». 

وفي أول توقعاتها لعام 2019 في تقريرها الشهري، قالت المنظمة إن العالم سيحتاج 32.18 مليون برميل يوميًا من الخام من دولها الأعضاء العام المقبل البالغ عددها 15 عضوًا، بانخفاض 760 ألف برميل يوميًا عن العام الجاري.

وذكرت «أوبك» أن إنتاجها النفطي في يونيو ارتفع إلى 32.33 مليون برميل يوميًا، بما يفوق توقعات الطلب.

وضخت السعودية المزيد من النفط في ضوء مراعاتها دعوات الولايات المتحدة وغيرها من المستهلكين إلى تعويض النقص في إمدادات بلدان أخرى وتهدئة الأسعار الآخذة في الصعود.

كانت «أوبك» ومنتجون مستقلون، بما في ذلك روسيا، اتفقوا في نهاية العام 2016 في فيينا على خفض إنتاجهم النفطي بواقع 1.8 مليون برميل يوميًا، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في مطلع العام الماضي وجرى تمديده حتى نهاية عام 2018.

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