«أمازون» تُعلن عن 1700 وظيفة في إيطاليا هذا العام

شعار شركة أمازون (الإنترنت)

أعلنت مجموعة «أمازون» الأميركية العملاقة للتسوّق عبر الإنترنت الإثنين أنها ستُنشئ 1700 وظيفة هذا العام في إيطاليا، ليرتفع عدد موظفيها في هذا البلد إلى 5200 موظف.

وقالت الشركة، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إن هذه الوظائف ذات عقود غير محددة الأمد ومفتوحة أمام «أشخاص من جميع الخبرات ومستويات الدراسة والمهارات، (مع مناصب تتراوح بين) مهندسين ومطوري برامج حتى أمناء مستودعات».

وأشارت إلى أنها استثمرت أكثر من 1,6 مليار يورو منذ عام 2010 لأعمالها في إيطاليا.

وكانت مجموعة «أمازون» أعلنت الأربعاء إنشاء 2500 وظيفة هذا العام في المملكة المتحدة، حيث سترفع عدد موظفيها إلى 27500 موظف.

ويأتي توسع هذه الشركة بالتزامن مع صرف عدد من الشركات عمالاً في بريطانيا، على غرار متجر «ماركس اند سبينسر» الذي سيغلق أكثر من مئة محل في المملكة بحلول عام 2022.