«إيني» تعلن عن اكتشاف نفطي بمصر

مقر شركة إيني (الإنترنت)

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، اليوم الاثنين، عن كشف نفطي ثان في منطقة جنوب غربي مليحة في الصحراء الغربية المصرية، على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة.

وقالت الشركة، في بيان نشرته على موقعها اليوم، إنه تم حفر البئر الاستكشافية الثانية المسماة (SWM B1-X) على عمق 4523 مترًا، وتم العثور على احتياطيات عمقها 35 مترًا صافيًا من الزيت الخفيف.

وتبعد البئر الجديدة حوالي 7 كيلومترات عن بئر (SWM A2-X)، أول اكتشاف لإيني في المنطقة.

ولم تذكر «إيني» في بيانها اليوم حجم احتياطيات النفط الموجودة في منطقة جنوب غرب مليحة التي تمتلك من خلال شركتها «أيوك» رخصة التنقيب فيها بنسبة 100%.

وهذا ليس الاكتشاف الأول للشركة الإيطالية في مصر، فقد أعلنت في أغسطس 2015 عن حقل «ظهر»، أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط على الإطلاق، والمكتشف في منطقة امتياز التنقيب عن الغاز «شروق».

وبدأت مصر الإنتاج من الحقل العملاق المذكور في منتصف شهر ديسمبر الماضي، ووصل إنتاجها منه حاليًا إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز، ومن المقرر أن يصل إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية العام الجاري.

وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بما يوازي 135% من احتياطيات مصر من الخام.

يشار إلى أن شركة «إيني» تعمل في مصر منذ عام 1954، ويبلغ إنتاجها حاليًا نحو 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، ويتوقع أن ينمو هذا الإنتاج خلال العام الجاري، بفضل زيادة حقل «ظهر».