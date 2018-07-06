الإنتاج الصناعي الألماني يسجل انتعاشًا في مايو

سجّل الإنتاج الصناعي الألماني في مايو الماضي انتعاشًا بعد تراجعه في أبريل، وفق أرقام رسمية نُشرت الجمعة وأوردتها «فرانس برس»، في وقت يبدو أن المصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا يقللون من المخاوف إزاء حرب تجارية شاملة.

وذكرت وكالة الإحصاءات الفدرالية ديستاتيس أن الإنتاج الصناعي سجل زيادة بمعدل 2,6 % على أساس شهري، في أعقاب تراجع بنسبة 1,6 % في أبريل.

وتتخطى تلك الأرقام تقديرات المحللين الذين استطلعتهم مؤسسة «فاكتسيت» للخدمات المالية، وتوقعوا زيادة متواضعة بنسبة ناقص 0,6 % في الإنتاج.

ويأتي التقرير المتفائل بعد يوم على نشر معطيات أظهرت أن الطلبيات الصناعية الألمانية سجلت انتعاشًا في مايو، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا قد لا يشهد تباطؤا حادًا توقعه بعض المراقبين، رغم توتر تجاري مع الولايات المتحدة.

وقال المحلل في بنك اينغ-ديبا كارستن برجسكي «إن بيانات هذا الأسبوع تجعل من السهل أكثر التفاؤل مجددًا» مشيرًا إلى أن ذلك أقوى أداء للإنتاج الصناعي منذ نوفمبر.

ويأتي ارتفاع الإنتاج الصناعي في مايو مدفوعًا بطلب قوي على السلع الاستهلاكية والاستثمارية وكذلك في قطاع البناء الذي ارتفع بنسبة 1,3 %.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الأرقام تشير إلى «نمط تصاعدي معتدل».

وبدأت كل من الولايات المتحدة والصين الجمعة تطبيق رسوم جمركية تستهدف سلعًا تستوردانها الواحدة من الأخرى، في خطوة وصفتها بكين بـ «أكبر الحروب التجارية في التاريخ الاقتصادي» بين العملاقين.