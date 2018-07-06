بكين تفرض رسومًا جمركية ردًا على الإجراءات الأميركية

بدأت الصين، الجمعة، فرض رسوم جمركية على سلع أميركية، للرد بعد فرض واشنطن تعريفات إضافية على العملاق الصيني، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وقال لو كانغ الناطق باسم وزارة الخارجية، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «عقب قيام الولايات المتحدة بتطبيق إجراءاتها الجمركية على الصين، دخلت الإجراءات الصينية ضد الولايات المتحدة حيز التنفيذ فورًا».

ورفض «لو» الإعلان عن قيمة السلع الأميركية التي ستخضع للرسوم، لكن وزارة التجارة كانت قد نشرت في وقت سابق قائمة موازية لقائمة واشنطن التي تشمل ما قيمته 34 مليون دولار من السلع.