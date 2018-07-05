«بوينغ» و«إمبراير» توقعان اتفاق شراكة استراتيجية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 02:24 مساء

وقعت شركتا صناعة الطيران الأميركية «بوينغ» والبرازيلية «إمبراير» اتفاق شراكة استراتيجية الخميس.

وبموجب بنود الاتفاق، ستقيم الشركتان مجموعة مشتركة ستمتلك بوينغ حصة نسبتها 80 % فيه وإمبراير 20%، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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