«بوينغ» و«إمبراير» توقعان اتفاق شراكة استراتيجية

وقعت شركتا صناعة الطيران الأميركية «بوينغ» والبرازيلية «إمبراير» اتفاق شراكة استراتيجية الخميس.

وبموجب بنود الاتفاق، ستقيم الشركتان مجموعة مشتركة ستمتلك بوينغ حصة نسبتها 80 % فيه وإمبراير 20%، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».