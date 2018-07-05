«بوينغ» و«إمبراير» توقعان اتفاق شراكة استراتيجية

وقعت شركتا صناعة الطيران الأميركية «بوينغ» والبرازيلية «إمبراير» اتفاق شراكة استراتيجية الخميس.
وبموجب بنود الاتفاق، ستقيم الشركتان مجموعة مشتركة ستمتلك بوينغ حصة نسبتها 80 % فيه وإمبراير 20%، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء