احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 44.258 مليار دولار في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 01:09 مساء
مقر البنك المركزي المصري (رويترز)

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 44.139 مليار دولار في مايو، وفق ما أوردت «رويترز».

هذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يكون الاحتياطي قد ارتفع بمقدار 119 مليون دولار في يونيو.

كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

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