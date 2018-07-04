النفط يرتفع مع انخفاض المعروض الأميركي وعقوبات وشيكة على إيران

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقرير يظهر تراجع مخزونات الوقود الأميركية في ظل توقف منشأة «سينكرود كندا» للرمال النفطية في ألبرتا والتي عادة ما تورد للولايات المتحدة.

كما وجدت أسعار النفط دعما في العقوبات الأميركية الوشيكة على إيران، والتي تنذر بقطع إمدادات عن سوق شحيحة بالفعل، رغم تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في المعروض بسبب تعطل الإمدادات، وفق «رويترز».

وبارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 37 سنتا أو 0.4%، عن التسوية السابقة ليصل إلى 74.51 دولار للبرميل. وكان الخام بلغ، الثلاثاء، أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014 عند 75.27 دولار للبرميل.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 78.04 دولار للبرميل، بزيادة 28 سنتا أو بنسبة 0.4% عن التسوية السابقة. ومن المتوقع أن يكون نشاط التداول محدودا اليوم الأربعاء بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وكان معهد البترول الأمريكي قال، الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 4.5 مليون برميل إلى 416.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يونيو. وذكر المعهد أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت أيضا.

ويرجع انخفاض مخزونات الوقود في الأساس إلى توقف منشأة «سينكرود كندا» للرمال النفطية البالغة طاقتها 360 ألف برميل يوميا. ومن المتوقع أن يستمر التوقف طوال يوليو تموز.

وتركز الاهتمام بالسوق على العقوبات الأميركية الوشيكة على إيران أحد كبار مصدري النفط، إذ طالبت واشنطن جميع الدول بوقف شراء النفط الإيراني من نوفمبر.

ولتعويض النقص المحتمل في إمدادات إيران وتعطل إمدادات في بلدان أخرى من بينها ليبيا وفنزويلا، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا ومنتجين آخرين على زيادة الإنتاج من يوليو. غير أن إيران حذرت من أنها لن تقبل أن يجني منتجون آخرون الثمار بالاستحواذ على حصتها في السوق.