إيران تدشن سوقًا ثانوية للصرف الأجنبي

قال محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، اليوم الأربعاء، إن بلاده دشنت سوقًا ثانوية للصرف الأجنبي، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وقال سيف: «في هذه السوق، سيتفق المصدر والمستورد على تغيير العملة الأجنبية وسيتم تسجيل الصفقة في نظام (معين)».