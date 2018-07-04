إيران تدشن سوقًا ثانوية للصرف الأجنبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 يوليو 2018, 12:29 مساء

قال محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، اليوم الأربعاء، إن بلاده دشنت سوقًا ثانوية للصرف الأجنبي، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وقال سيف: «في هذه السوق، سيتفق المصدر والمستورد على تغيير العملة الأجنبية وسيتم تسجيل الصفقة في نظام (معين)».

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