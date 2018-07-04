الصين تطبق رسومًا على سلع أميركية قيمتها 34 مليار دولار

قالت مصادر إن الصين تعتزم فرض رسومًا على سلع أميركية قيمتها 34 مليار دولار، على أن تدخل حيز التطبيق اعتبارًا من منتصف ليل السادس من يوليو، بتوقيت بكين، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونقلت وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، عن المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، قولها: «إجراءاتنا متماثلة، وتماثلها يعني أنه إذا بدأت الولايات المتحدة في السادس من يوليو سنبدأ في السادس من يوليو».

وكانت واشنطن قالت إنها ستفرض رسومًا على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار في السادس من يوليو، وتعهدت بكين بالرد في اليوم ذاته.

لكن فارق التوقيت البالغ 12 ساعة يعطي الأسبقية لبكين في التطبيق الفعلي للرسوم.