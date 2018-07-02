أوروبا تحذر من خسائر أميركية باهظة ردًا على رسوم واردات السيارات

خط إنتاج لسيارات فولكس فاجن الألمانية. أرشيفية (الإنترنت)

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، من أن صادرات أميركية بقيمة 294 مليار دولار قد تتعرض لتدابير مضادة في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على واردات السيارات.

واعتبر ترامب الأوروبيين مشكلة لا تقل أضرارها التجارية على بلاده عن الصين وهدد بمواجهة الاتحاد الأوروبي عبر فرض رسوم نسبتها 20% على واردات السيارات الأوروبية التي تشكل مصدرًا رئيسًا لانتقاداته.

وكان تهديد ترامب الحلقة الأخيرة في سلسلة حرب تجارية متصاعدة فرض الاتحاد الأوروبي بموجبها رسومًا على منتجات الجينز الأميركية ودراجات هارلي ديفدسون النارية ردًا على الرسوم الأميركية على صادرات الحديد الصلب والألمنيوم الأوروبية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وفي رسالة موجهة إلى السلطات الأميركية، رسمت المفوضية الأوروبية التي تتولى السياسة التجارية لاعضاء التكتل الـ28 صورة قاتمة عن وضع الاقتصاد الأميركي في حال نفذ ترامب تهديده.

وقالت الرسالة «يؤكد التحليل الاقتصادي أن زيادة الرسوم على هذه المنتجات سيضر بالدرجة الأولى بالاقتصاد الأميركي».

وأضافت «قد تتعرض صادرات أميركية تصل قيمتها إلى 294 مليار دولار (...) من كافة قطاعات الاقتصاد الأميركي إلى تدابير مضادة» وهو ما يساوي 19% من مجموع الصادرات الأميركية للعام 2017.

وأكدت أن شركات السيارات الأوروبية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي حيث لديها «وجود راسخ».

وأفادت الرسالة بأنه «في 2017، أنتجت شركات الاتحاد الأوروبي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها قرابة 2,9 مليون سيارة أي ما يعادل 26% من كامل الإنتاج الأميركي».

وتدعم هذه الشركات 120 ألف وظيفة أميركية مباشرة وغير مباشرة في مصانع بأنحاء البلاد، بحسب الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى مصانع في كارولاينا الجنوبية ومسيسيبي وتينيسي، وهي ولايات في جنوب البلاد تعرف بدعمها القوي لترامب.