يحد من اعتماد أوروبا على روسيا.. بدء تشغيل خط غاز أذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 11:56 صباحا
شعار مجموعة بريتش بتروليوم في محطة وقود في ليفربول (ا ف ب)

أعلنت مجموعة النفط البريطانية العملاقة «بريتش بتروليوم» (بي بي)، في بيان الإثنين، بدء تشغيل خط أنابيب بكلفة 28 مليار دولار في أذربيجان، لنقل الغاز إلى تركيا ودول أخرى في أوروبا.

وقالت المجموعة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، إن مشروع «شاه دنيز 2» هو «نقطة انطلاق مجموعة خطوط أنابيب (ساذرن غاز كوريدور - ممر الغاز الجنوبي) الذي سيقوم للمرة الأولى بنقل الغاز الطبيعي من بحر قزوين إلى الأسواق الأوروبية».

ويسمح المشروع الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي لأذربيجان للمرة الأولى بضخ غازها مباشرة إلى أوروبا متجاوزة روسيا، ويحد من اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الروسي.

وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لـ «بي.بي»، في البيان: «إن حقل شاه دنيز 2 ومع شبكة خطوط ساذرن غاز كوريدور سينقل إمدادات جديدة مهمة للطاقة إلى أوروبا، مما يزيد من تنوع مصادر الطاقة».

وتقدر مجموعة «بي.بي» أن حقل شاه دنيز الضخم يحتوي على ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وبدأت المرحلة الأولى من عمليات التنقيب في الحقل في 2006.

ويندد نشطاء بالمشروع ويقولون إن داعميه الغربيين يتغاضون عن انتهاكات حقوق الإنسان إبان حكم الرئيس إلهام علييف.

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