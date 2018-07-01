المشري يبحث مع سفير البوسنة والهرسك تسهيل منح تأشيرات لليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 03:10 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وسفير البوسنة والهرسك لدى ليبيا إبراهيم افنديتش

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، مع سفير البوسنة والهرسك لدى ليبيا إبراهيم أفنديتش، عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن اللقاء الذي عُـقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحث تجديد التعاون مع دولة البوسنة في مجال الصحة وإنعاشه، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين لغرض العلاج والسياحة.

وأشار المشري إلى «الروابط التاريخية والتقارب الثقافي بين البلدين»، مشيدًا بـ«تجربة الدكتور علي عزت، والجهود التي بذلها في سبيل إنقاذ البوسنة من الحروب والآلام»، معتبراً إياها «مدرسة في العمل السياسي وإدارة الأزمات ومثالاً لتقديم التنازلات من أجل الوطن».

من جانبه، أثنى السفير على مواقف المجلس ومرونته ورغبته الحقيقية رئاسة وأعضاء في إيجاد حل حقيقي للأزمة، من خلال التواصل مع شركاء الوطن، مشيدًا بتصريح المشري الذي أبدى فيه استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق، متمنيًا حدوثه في أقرب فرصة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: بيتزا «سواريز» تهزم فطيرة «كريستيانو»
رياضة عالمية
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
أهلي طرابلس يعلن مطلبه من حكم مباراة «الأزمة» مع الاتحاد
رياضة محلية
محفظة ليبيا للاستثمار تنقذ شركة «راسكوم ستار قاف» للاتصالات
ليبيا
بعد 70 عامًا على انطلاقها..جريدة الحياة العربية تقفل أبوابها في بيروت
عربى
«فيفا»: حكم الفيديو منحنا كأس عالم بلا فضائح
رياضة عالمية
المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينفي إشاعات تسجيل إصابات بمرض «إيبولا» في سبها
ليبيا
بن عامر: الأهلي بنغازي صانع النجوم
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان