المشري يبحث مع سفير البوسنة والهرسك تسهيل منح تأشيرات لليبيين

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وسفير البوسنة والهرسك لدى ليبيا إبراهيم افنديتش

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، مع سفير البوسنة والهرسك لدى ليبيا إبراهيم أفنديتش، عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن اللقاء الذي عُـقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحث تجديد التعاون مع دولة البوسنة في مجال الصحة وإنعاشه، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين لغرض العلاج والسياحة.

وأشار المشري إلى «الروابط التاريخية والتقارب الثقافي بين البلدين»، مشيدًا بـ«تجربة الدكتور علي عزت، والجهود التي بذلها في سبيل إنقاذ البوسنة من الحروب والآلام»، معتبراً إياها «مدرسة في العمل السياسي وإدارة الأزمات ومثالاً لتقديم التنازلات من أجل الوطن».

من جانبه، أثنى السفير على مواقف المجلس ومرونته ورغبته الحقيقية رئاسة وأعضاء في إيجاد حل حقيقي للأزمة، من خلال التواصل مع شركاء الوطن، مشيدًا بتصريح المشري الذي أبدى فيه استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق، متمنيًا حدوثه في أقرب فرصة.

