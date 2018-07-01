موانئ دبي تدرس إنشاء مجمع لوجيستي في إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 10:52 صباحا
شاحنة تغادر ميناء جبل علي في دبي (أرشيفية: رويترز)

تدرس شركة موانئ دبي العالمية إنشاء مجمع لوجيستي في إثيوبيا، التي ليس لها منافذ على البحر، وذلك لنقل السلع من ميناء تطوره في منطقة أرض الصومال.

وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن المجمع المزمع في إثيوبيا يستهدف استقبال ونقل السلع للدول الأفريقية الأخرى التي ليس لها منفذ بحري، وفق «رويترز».

وتتولى جيبوتي نحو 95% من التجارة المتجهة لإثيوبيا. ولم ترد دبي العالمية المملوكة لإمارة دبي، وتعد من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، على طلب للتعقيب.

وتعاونت موانئ دبي العالمية وحكومة إثيوبيا وحكومة أرض الصومال هذا العام لتطوير ميناء بربرة على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية.

وتشق الإمارات طريقًا سريعًا سيصل الميناء بالحدود الإثيوبية في إطار التزام بالاستثمار في البنية التحتية بأرض الصومال.

وثمة شراكة منفصلة بين إثيوبيا وجيبوتي والصومال لتطوير موانئ في الدولتين.

وبدأت موانئ دبي إجراءات قضائية بحق حكومة جيبوتي في وقت سابق من العام الجاري بعد أن فسخت بشكل مفاجئ عقدها لتشغيل ميناء دوراليه.

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