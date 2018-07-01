أميركا: السعودية أبلغتنا بقدرتها على إنتاج مليوني برميل إضافي يوميا عند الضرورة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض. (فرانس برس)

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها تملك القدرة على إنتاج مليوني برميل إضافي من النفط يوميا لاستخدامها في حال الضرورة لضمان توازن الأسواق، بعد وقت قصير على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على طلبه زيادة الإنتاج.

وقال ترامب: «تحدثت للتو إلى الملك السعودي سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب أن تزيد السعودية إنتاج النفط، ربما حتى مليوني برميل للتعويض وأن الأسعار مرتفعة للغاية!»، وأكد أن الملك سلمان «وافق» على الطلب، بحسب «فرانس برس».

وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم الأحد: «ردا على طلب الرئيس (ترامب) بشأن العجز في سوق النفط، أكد الملك سلمان أن المملكة تبقي مليوني برميل يوميا من القدرة الاحتياطية لاستخدامها بحذر في حال الضرورة لضمان توازن السوق واستقرارها، وبالتنسيق مع شركائها المنتجين، لمواجهة أي احتمال».

وقالت وكالة الانباء السعودية، إن الملك سلمان وترامب أكدا خلال الاتصال الهاتفي «ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي (..) بحثا في المساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات».

وأشار البيت الأبيض إلى إن «الزعيمين أكدا مجددا التزامهما سلامة واستقرار سوق الطاقة العالمي بما يفيد كل الأمم (..) اتفقا على أن ضمان توازن السوق العالمية للنفط أساسي لضمان حصول الناس في كل مكان على طاقة يمكن الاعتماد عليها وبأسعار مقبولة».

وكانت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشريكاتها المنتجة الأخرى بينها روسيا، أقرت قبل أسبوع زيادة إنتاج النفط الخام بنحو مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو، في اتفاق اعتبره خبراء «غامضا» وأكدوا أنه لن يؤثر بشكل كبير على الأسعار أو يلبي مطالب ترامب بخفض أسعار النفط لفصل الصيف.

وعدلت هذه البلدان بذلك اتفاقا أبرم قبل 18 شهرا وأدى إلى إنهاء الوفرة العالمية في النفط ورفع أسعار الخام. وقد سمح برفع ’سعار النفط الخام من أقل من ثلاثين دولارا للبرميل مطلع 2016 إلى نحو سبعين دولارا.