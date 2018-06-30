الكويت ترفع إنتاجها من النفط 85 ألف برميل يوميًّا

وزير الطاقة الكويتي بخيت الرشيدي (الإنترنت)

قال وزير الطاقة الكويتي بخيت الرشيدي، اليوم السبت، إن الكويت سترفع مستوى إنتاج النفط بمقدار 85 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من غدٍ الأحد، بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين.

وفي تصريحات صحفية، قال الرشيدي: «الكويت سترفع إنتاجها النفطي بدءًا من غدٍ إلى 2.785 مليون برميل نفط يوميًّا، بزيادة 85 ألفًا عن مايو، وذلك بناء على اتفاق دول خفض الإنتاج»، وفق «رويترز».

واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون هذا الشهر على زيادة الإنتاج اعتبارًا من يوليو. وتعتزم السعودية ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميًّا في يوليو، بينما قالت روسيا إنها قد ترفع الإنتاج بأكثر من 200 ألف برميل يوميًّا.

وسجلت أسعار النفط 80 دولارًا للبرميل في العام الحالي لأول مرة منذ العام 2014، مما دفع مستهلكين مثل الولايات المتحدة للتعبير عن قلقهم.

وتأتي زيادة الإنتاج في وقت حثت فيه الولايات المتحدة بعض أعضاء «أوبك» على زيادة الإنتاج لتعويض خسائر الإمداد الناتجة عن إعادة فرض عقوباتها على إيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال اليوم السبت إن العاهل السعودي الملك سلمان وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط بما قد يصل ربما إلى مليوني برميل يوميًّا لتعويض نقص الإنتاج من إيران وفنزويلا.