كندا تفرض رسومًا بقيمة 12 مليار دولار على عشرات المنتجات الأميركية

رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو (فرانس برس)

أعلنت كندا فرض رسومًا بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.6 مليار دولار أميركي) على منتجات أميركية، في إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد فرض الأخيرة رسومًا جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم الكنديين.

وأكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مساء الجمعة، أن اوتاوا «لم يكن لديها خيارات أخرى سوى الإعلان عن إجراءات بالمثل ردًا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألمنيوم منذ الأول من يونيو 2018»، وفق «فرانس برس».

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي إن ترودو وترامب اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل.

وفُرضت الرسوم الكندية على الفولاذ والألمنيوم الاميركيين وكذلك الويسكي وعصير البرتقال والسفن الشراعية والمحركات وأجهزة جز العشب.

وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين عشرة و25%، وتعادل بذلك التي التي فرضتها إدارة ترامب على الفولاذ والألمنيوم.

وصرحت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاندن في مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين من قطاع الصناعات المعدنية، أنها «منتجات يمكن أن تُستخدم بدلًا منها منتجات كندية أو مستوردة من بلدان غير الولايات المتحدة».

وأوضحت أن لائحة المنتجات الأميركية المستهدفة وُضعت لتقديم رد «مكافىء وفي إطار تعامل بالمثل في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية»، مؤكدًا أن «كندا لن تقوم بتصعيد الوضع لكنها لن تتراجع».

وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يوليو، وتستهدف بشكل رئيسي الولايات الأميركية، إذ تأمل اوتاوا بذلك في التأثير على نتائج انتخابات منتصف الولاية الني ستجرى في 06 نوفمبر في الولايات المتحدة.