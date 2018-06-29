روسيا تتقدم بشكوى لمنظمة التجارة ضد الرسوم الجمركية الأميركية

وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم أورشكين. (أرشيفية. رويترز)

قال وزير الاقتصاد الروسي، ماكسيم أورشكين، اليوم الجمعة، إن بلاده قدمت طلبًا إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب.

وأضاف أورشكين، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، أن الطلب الذي قدمته روسيا يهدف إلى إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة، في خطوة أولى تلزم لحل القضايا المتعلقة بالنزاعات التجارية الدولية بين أعضاء المنظمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية في مارس بلغت 25 % على واردات الصلب و10 % على واردات الألومنيوم، وقال إن ما يبررها هو مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإنها من خارج اختصاص منظمة التجارة العالمية.

وأعلن وزير الاقتصاد الروسي في وقت سابق من الشهر الجاري أن موسكو تنوي فرض رسومًا جمركية على سلع محددة مستوردة من الولايات المتحدة ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.