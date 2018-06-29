تركيا ترفض طلب أميركا بقطع العلاقات التجارية مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يونيو 2018, 12:15 مساء
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. (رويترز)

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران بناء على أوامر من دول أخرى، بعد أن أبلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دولًا بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

ووفقًا لوكالة «رويترز» فقد أدلة تشاووش أوغلو بهذه التصريحات خلال مقابلة أجراها مع شبكة «إن.تي.في» التلفزيونية الألمانية.

وتعتمد تركيا على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبًا. وقال الرئيس التركيرجب طيب إردوغان العام الماضي إن تركيا تتطلع لزيادة حجم تجارتها السنوية مع إيران إلى 30 مليار دولار من عشرة مليارات دولار.

وزاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا من الضغط على حلفاء الولايات المتحدة لتقليص التمويل المتجه إلى إيران المتمثل في مشتريات النفط.|

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