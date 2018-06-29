رغم ارتفاعه.. الذهب يتجه لأسوأ شهر منذ نوفمبر 2016

سبائك ذهب في تركيا. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر خلال الجلسة السابقة مع تراجع الدولار من المستويات المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة في ظل ارتفاع اليورو.

لكن المعدن الأصفر يبدو متجها صوب تسجيل أكبر هبوط شهري في 19 شهرًا، بحسب وكالة «رويترز».

وارتفع الذهب 0.3 % إلى 1250.98 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن الأصفر لامس أمس الخميس 1245.32 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 13 ديسمبر 2017.

ويتجه المعدن إلى الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تراجع 1.4 % منذ بداية الأسبوع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 3.6 % هذا الشهر متجها صوب أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2016.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 % إلى 1252.50 دولار للأوقية.

وقفز اليورو بأكثر من 0.5 % بعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الهجرة، وهي قضية شائكة كانت تهدد وحدة الاتحاد ومصير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن شأن ارتفاع اليورو أن يعزز الطلب على الذهب بأن يجعل المعدن الأصفر أرخص ثمنًا للمستثمرين الأوروبيين.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0.6 % إلى 94.856، بعد أن كان مرتفعا لأعلى مستوى في عام يوم الخميس. لكن المؤشر مرتفع 5.4 % هذا الربع بدعم من زيادة أسعار الفائدة الأميركية وتحسن اقتصاد الولايات المتحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة نحو 1 % في المعاملات الفورية إلى 16.05 دولار للأوقية. وتتجه إلى أكبر هبوط أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 27 أبريل ، بانخفاض نسبته 2 % خلال الأسبوع.

وارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 949.82 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 % إلى 850 دولارًا للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ يناير 2016 عند 837.30 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. والمعدن منخفض 9 % خلال الربع، وهو أسوأ ربع منذ المنتهي في الأول 2016.