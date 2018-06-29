البنك الدولي يمنح قرضًا لتونس بقيمة 500 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يونيو 2018, 10:12 صباحا
مقر البنك الدولي. (أرشيفية. رويترز)

وافق البنك الدولي على منح قرض جديد قيمته 500 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس.

وقالت وكالة «تونس إفريقيا» الرسمية، أمس الخميس، إن القرض يستهدف النهوض بالاستثمارات الخاصة وخلق الفرص للشركات الصغيرة مع تعزيز أمن الطاقة وحماية الأسر الفقيرة.

وسيستخدم القرض لدعم خطوات ملموسة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وفتح قطاعات أمام الاستثمار وتسهيل الحصول على الائتمان للشركات الصغيرة وخلق قطاع طاقة أكثر استدامة وأقل تلويثا للبيئة حسبما ذكرت الوكالة.

ويعاني الاقتصاد التونسي بشدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011. 

وفشلت تونس حتى الآن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مزمعة للمساعدة في خلق فرص العمل وخفض عجز الميزانية العامة.

وعجزت الحكومات المتتابعة في تقليص عجو الميزانية لتحتاج تونس قروضا أجنبية بثلاثة مليارات دولار للعام الحالي فحسب.

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