ارتفاع أسعار النفط اليوم.. والخام الأميركي عند أعلى مستوى في 3 أعوام

مصفاة نفطية في راس لانوف. (فرانس برس)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، فيما سجل الخام الأميركي أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف مدعوما بمخاوف بشأن المعروض جراء العقوبات الأميركية التي قد تؤدي إلى تراجع حاد في صادرات الخام من إيران.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 69 سنتا بما يعادل نحو واحد بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 73.45 دولار للبرميل، وبلغ السعر 74.03 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر 2014، بحسب «رويترز».

كانت الولايات المتحدة طالبت هذا الأسبوع الدول بوقف وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر في موقف متشدد تأمل إدارة ترامب أن يقطع التمويل عن طهران.

وقال المسؤولون يوم الخميس إنهم سيعملون مع الدول على أساس حالة بحالة، فلم تلتزم الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، بالموقف الأميركي.

وقال مارك واتكنز محلل الاستثمار الإقليمي لدى يو.اس بنك ويلث مانجمنت: «تحاول العقوبات عزل إيران أكثر، وهو ما قد يقطع مزيدا من النفط عن السوق العالمية عموما (..) إذا حجبت نفط إيران عن السوق فسيحدث نقص في المعروض، ما سيدفع بكل تأكيد سعر النفط لمزيد من الارتفاع».

تأتي مطالب الولايات المتحدة بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج لمحاولة تهدئة أسعار النفط التي صعدت أكثر من 40% على مدى العام المنصرم.

وصعدت أسعار النفط معظم 2018 بفعل شح المعروض جراء طلب قياسي مرتفع وتخفيضات معروض طوعية بقيادة أوبك ومنتجين آخرين مثل روسيا.