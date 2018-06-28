الذهب ينزل لأدنى مستوى في أكثر من 6 أشهر مع صعود الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 12:32 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر، اليوم الخميس، في الوقت الذي قبع فيه الدولار قرب أعلى مستوى خلال عام في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت أسعار الذهب 0.2% إلى 1249.71 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن النفيس أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر عند 1248.25 دولار للأوقية، بحسب وكالة «رويترز».

وكما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 % إلى 1251.20 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.1% إلى 95.342 بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو من العام الماضي عند 95.531.

ويدفع ارتفاع الدولار تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية إلى الزيادة على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.08 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامست الفضة أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر عند 15.94 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.2 إلى 949.25 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين بنحو 1% إلى 847.50 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة، هبط المعدن إلى 845.50 دولار للأوقية مسجلًا أدنى مستوى منذ أواخر يناير 2016.

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