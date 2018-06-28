«إيني» تحفر أول بئر استكشافية بحقل «نور» البحري في شمال سيناء

قال الناطق باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، اليوم الخميس إن شركة «إيني» الإيطالية و«ثروة» المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل «نور» البحري في شمال سيناء خلال شهرين.

وبموجب الاتفاقية، تنفق «إيني» وثروة 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات، بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية، بحسب «رويترز».

وقال عبدالعزيز: «عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطات المتوقعة بالحقل».

وكان مجلس الوزراء المصري وافق في مارس على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية «نور» بالبحر المتوسط.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية حقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.