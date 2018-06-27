قائد بالحرس الثوري يدعو الإيرانيين لمساعدة الحكومة في تخطي المشكلات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 03:02 مساء
الجنرال يحيى رحيم صفوي قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني.

دعا قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى مساعدة الحكومة في التغلب على المشكلات الاقتصادية، قائلًا إنه واجب على جميع الإيرانيين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الجنرال يحيى رحيم صفوي، وهو مستشار كبير للزعيم الأعلى الإيراني، قوله اليوم: «من واجبنا جميعا أن نعمل معا لمساعدة حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في حل المشكلات الاقتصادية».

وأضاف صفوي: «يجب أن نحبط خطط العدو للحرب الاقتصادية والعمليات النفسية»، وقال إن «المثلث الشيطاني» الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية يحاول إضعاف إيران.

تأتي تصريحات صفوات في أعقاب تصريحات مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء بأن واشنطن أبلغت حلفاءها بوقف واردات النفط الإيراني.

واندلعت احتجاجات في طهران ومدن أصغر يومي الاثنين والثلاثاء حيث اشتكى التجار من الانخفاض الحاد في قيمة العملة.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في طهران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكهرباء: 500 ميغاوات عجزًا متوقعًا.. وطرح الأحمال ساعتان
ليبيا
انقطاع المياه عن عدد من مناطق سرت
ليبيا
ليبيا تخسر من إيطاليا (0-6) في البحر المتوسط وتودع البطولة
رياضة محلية
على «فيس بوك»: جماهير أهلي طرابلس تتجمهر ضد اتحاد الكرة
رياضة محلية
هولندا تقر حظرًا جزئيًّا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة
دولى
قرار نهائي يحسم مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي الكأس
رياضة محلية
ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحدث لجسمك حين تعيش في المرتفعات؟