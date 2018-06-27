قائد بالحرس الثوري يدعو الإيرانيين لمساعدة الحكومة في تخطي المشكلات الاقتصادية

الجنرال يحيى رحيم صفوي قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني.

دعا قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى مساعدة الحكومة في التغلب على المشكلات الاقتصادية، قائلًا إنه واجب على جميع الإيرانيين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الجنرال يحيى رحيم صفوي، وهو مستشار كبير للزعيم الأعلى الإيراني، قوله اليوم: «من واجبنا جميعا أن نعمل معا لمساعدة حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في حل المشكلات الاقتصادية».

وأضاف صفوي: «يجب أن نحبط خطط العدو للحرب الاقتصادية والعمليات النفسية»، وقال إن «المثلث الشيطاني» الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية يحاول إضعاف إيران.

تأتي تصريحات صفوات في أعقاب تصريحات مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء بأن واشنطن أبلغت حلفاءها بوقف واردات النفط الإيراني.

واندلعت احتجاجات في طهران ومدن أصغر يومي الاثنين والثلاثاء حيث اشتكى التجار من الانخفاض الحاد في قيمة العملة.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في طهران.