طهران: يستحيل إخراج النفط الإيراني بسهولة من السوق كما تطلب أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 01:03 مساء
منصة إنتاج نفط في حقول نفس سوروش بجوار العلم الإيراني. (أرشيفية. رويترز)

قال مسؤول إيراني بقطاع النفط، اليوم الأربعاء، إن إخراج النفط الإيراني من السوق العالمية لا يمكن أن يحدث بسهولة وفي أشهر قليلة مثلما تطالب الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، أن «إيران تصدر إجمالًا كمية قدرها 2.5 مليون برميل يوميًا من الخام والمكثفات والتخلص منها بسهولة وفي غضون أشهر قليلة مستحيل».

كان مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قال أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت من جميع الدول وقف واردات النفط الإيراني اعتبارًا من نوفمبر، وإن واشنطن لن تمنح أي استثناءات من العقوبات، في موقف متشدد تقول إدارة ترامب إنه يهدف إلى قطع التمويل عن إيران.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في مايو انسحاب إدارته من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وست من القوى العالمية والذي يهدف إلى كبح قدرات إيران النووية في مقابل رفع بعض العقوبات عن طهران.|

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