واشنطن تنتقد تدابير أوروبا الجمركية «الخبيثة و«الزائفة»

وجهت الإدارة الأميركية انتقادات حادة إلى الاتحاد الأوروبي منتقدة تدابيره الجمركية ردا على الرسوم الأميركية المشددة، ونددت باستخدام «الأوروبيين والذين يتبعونهم» مثل الصين قواعد منظمة التجارة العالمية بصورة اعتبرتها «خبيثة» و«زائفة».

وقال ممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايزر، في بيان مساء الثلاثاء إن «الاتحاد الأوروبي اختلق نظرية قانونية لا أساس لها لتبرير فرض رسوم جمركية ردا على الضرائب الأميركية على الصلب، وفق «فرانس برس».

واتهم لايتهايزر الاتحاد الأوروبي وآخرين بينهم الصين بـ«تحوير قواعد منظمة التجارة العالمية حتى تعني ما يحلو لهم متى يحلو لهم». وقال إن «الاتحاد الأوروبي والصين بفرضهما رسوما جمركية مؤخرا يتجاهلان قواعد منظمة التجارة العالمية حين يناسبهما ذلك».

وكتب أن الإدارة الأميركية تعتبر تدابير الرد من قبل شركائها التجاريين غير مبررة لأن الولايات المتحدة لها الحق في حماية صناعة الصلب الأميركية من طرف واحد باسم الأمن القومي. وحذر بأنه إزاء هذه الرسوم الجمركية غير المبررة، ستتخذ الولايات التمحدة التدابير الضرورية (...) لحماية مصالحها.

وكان الرئيس دونالد ترامب هدد مؤخرا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية، وبفرض رسوم جمركية مشددة على بضائع صينية قد تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار.

وإثر فرض واشنطن رسوما مشددة بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، رد الأوروبيون الجمعة بفرض رسوم جمركية على 3.2 مليار دولار من المنتجات الأميركية الشهيرة من بينها الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والويسكي والجينز.

وندد لايتهايز في بيانه بالتدابير الأوروبية مشيرا إلى أنها «مصممة لمعاقبة الشركات الأميركية وعمالها».

وصدر هذا الموقف في وقت أعلنت شركة «هارلي ديفيدسون» الشهيرة أنها ستنقل إنتاجها المخصص للتصدير إلى خارج الولايات المتحدة لتفادي دفع الرسوم المشددة على الدراجات النارية التي تبيعها في إوروبا والتي تمثل حوالى 17% من مبيعاتها. وكان لهذا القرار وقع شديد وأغضب ترامب الذي انتقد الشركة الثلاثاء على تويتر.