النفط يصعد مدفوعًا بتعطل إمدادات ومساع أميركية لوقف مبيعات إيران

حقل نفط في روسيا. (أرشيفية. رويترز)

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتعطل إمدادات في كندا مما أدى إلى شح في السوق، وكذلك بعدما أبلغ مسؤولون أميركيون المستوردين بوقف شراء النفط الإيراني اعتبارًا من نوفمبر.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتًَا أو 0.8 % إلى 76.92 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.88 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتًا أو 0.5 %.

وقال متعاملون إن حالة الضبابية المحيطة بالصادرات الليبية دعمت الخام أيضًا.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة طالبت جميع الدول بوقف استيراد النفط الإيراني اعتبارًا من نوفمبر، إلا أن أسواق النفط لم تبد رد فعل قويًا على الضغط الذي تمارسه واشنطن نظرًا لأن هذه الخطوة كانت متوقعة.

وإلى جانب ذلك تخطط السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لزيادة الإنتاج لتعويض نقص الإمدادات.

وخلال جولة العقوبات التي انتهت عام 2016 منحت واشنطن عدة دول آسيوية إعفاء من العقوبات، مما سمح لها بمواصلة الاستيراد من إيران.

لكن هذه المرة ألمحت واشنطن بالفعل أثناء الإعلان عن تجديد العقوبات في مايو أيار إلى أنها لا ترغب في منح إعفاءات.