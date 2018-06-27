النفط يصعد مدفوعًا بتعطل إمدادات ومساع أميركية لوقف مبيعات إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 10:27 صباحا
حقل نفط في روسيا. (أرشيفية. رويترز)

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتعطل إمدادات في كندا مما أدى إلى شح في السوق، وكذلك بعدما أبلغ مسؤولون أميركيون المستوردين بوقف شراء النفط الإيراني اعتبارًا من نوفمبر.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتًَا أو 0.8 % إلى 76.92 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.88 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتًا أو 0.5 %.

وقال متعاملون إن حالة الضبابية المحيطة بالصادرات الليبية دعمت الخام أيضًا.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة طالبت جميع الدول بوقف استيراد النفط الإيراني اعتبارًا من نوفمبر، إلا أن أسواق النفط لم تبد رد فعل قويًا على الضغط الذي تمارسه واشنطن نظرًا لأن هذه الخطوة كانت متوقعة.

وإلى جانب ذلك تخطط السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لزيادة الإنتاج لتعويض نقص الإمدادات.

وخلال جولة العقوبات التي انتهت عام 2016 منحت واشنطن عدة دول آسيوية إعفاء من العقوبات، مما سمح لها بمواصلة الاستيراد من إيران.

لكن هذه المرة ألمحت واشنطن بالفعل أثناء الإعلان عن تجديد العقوبات في مايو أيار إلى أنها لا ترغب في منح إعفاءات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

على «فيس بوك»: جماهير أهلي طرابلس تتجمهر ضد اتحاد الكرة
رياضة محلية
هولندا تقر حظرًا جزئيًّا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة
دولى
ليبيا وإيطاليا وجهًا لوجه في «ألعاب المتوسط»
رياضة محلية
قرار نهائي يحسم مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في نصف نهائي الكأس
رياضة محلية
ظلام دامس في وادي جارف والقبيبة بسبب سرقة كيلو متر من كوابل الكهرباء
ليبيا
الاتحاد الليبي يعلن تحديد فترتي تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
رياضة محلية
غوتيريش في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: ملتزمون بإنهاء هذه الممارسة ...
دولى
مرتضي منصور يتخذ إجراءات اعتقال نجم الكرة المصرية
رياضة عالمية
البحث عن 12 فتى فقدوا في مغارة بتايلاند
منوعات
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة