ماليزيا تصادر مجوهرات وحقائب فاخرة لرئيس الوزراء السابق بربع مليار دولار

احد رجال الشرطة الماليزية يعرض عددا من القطع التي تمت مصادرتها من رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في كوالالمبور. (فرانس برس)

أعلنت الشرطة الماليزية الأربعاء أنها صادرت مواد تصل قيمتها إلى 273 مليون دولار في ستة أماكن مرتبطة برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، بينها كمية كبيرة من المجوهرات وحقائب فاخرة.

وقال امار سينغ رئيس قسم الجرائم التجارية في الشرطة، في مؤتمر صحافي إن «قيمة هذه المواد بسعر المفرق تتراوح بين 910 (ملايين) و1,1 مليار رينغيت»، أي ما يعادل 225 مليون إلى 273 مليون دولار، بحسب «فرانس برس».

وأوضح أن مواد تمت مصادرتها من قبل تبلغ قيمتها 116 مليون رينغيت (28,8 مليون دولار) نقدا بـ26 عملة، وحوالي 12 ألف قطعة مجوهرات ومئات من حقائب اليد الفاخرة وساعات.

وكانت الشرطة كشفت في مايو الماضي أنها صادرت حقائب فاخرة ممتلئة بالأموال والمجوهرات في عمليات تفتيش، في إطار تحقيق في اختلاس أموال يستهدف نجيب الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2009 إلى مايو 2018.

وأعلنت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 مايو يرئسها مهاتير محمد (92 عاما) أنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الشركة العامة «1ام دي بي» (1ماليجا ديفلوبمنت برهاد) التي اسسها نجيب وتعاني من ديون كبيرة.