تحسن الليرة التركية أمام الدولار بعد فوز إردوغان في الانتخابات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ا ف ب)

سجلت الليرة التركية الاثنين تحسنًا بنحو 3% إزاء الدولار غداة فوز الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات، وذلك بعد أن خسرت نحو 20% من قيمتها مقابل العملة الأميركية العام الحالي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وتم تداول الليرة على سعر 4.54 إزاء الدولار بزيادة في قيمتها بنسبة 2.9%. وبلغ سعر تداولها مقابل اليورو 5.3 بزيادة نسبتها 2.9% كذلك.

وفاز إردوغان من الدورة الأولى في الاقتراع الرئاسي الأحد بينما حصل حزبه الحاكم على الغالبية في الانتخابات التشريعية، بحسب نتائج أولية.

وأثارت النتيجة ارتياحًا لدى المستثمرين الذين كانوا يخشون من غموض سياسي طويل الأمد بعد الاقتراع.

وازداد القلق مؤخرًا بشأن وضع الاقتصاد التركي رغم نسبة النمو العالية التي حققها نظرًا لارتفاع نسب التضخم والعجز.