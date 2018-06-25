الذهب ينخفض لكن التوترات التجارية تبقيه فوق أدنى مستوى خلال 6 أشهر

سبائك ذهب في جنوب أفريقيا (أرشيفية: رويترز.)

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، جراء تعرضها لضغوط بفعل ارتفاع الدولار في ظل احتمالات زيادة أسعار الفائدة، فيما أبقت توترات التجارة العالمية المعدن الأصفر فوق أدنى مستوى في ستة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1264.70 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.3% إلى 1266.60 دولار للأوقية، حسب تقرير وكالة «رويترز».

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بتصعيد حرب تجارية مع أوروبا عبر فرض رسوم نسبتها 20% على جميع واردات السيارات التي يتم تجميعها في الاتحاد الأوروبي.

كما يعتزم ترامب حظر استثمار كثير من الشركات الصينية في شركات التكنولوجيا الأميركية ومنع تصدير تكنولوجيا إضافية إلى بكين، وفق ما ذكرته جريدة «وول ستريت جورنال» أمس الأحد.

وانخفضت الأسهم العالمية جراء تصاعد التوترات التجارية، فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة 0.1% إلى 94.585، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2017 عند 95.529 في أواخر الأسبوع الماضي.

ويستفيد الذهب في العادة من التوترات السياسية والاقتصادية، لكنه يواجه صعوبة هذه المرة في الوقت الذي يرتفع فيه الدولار بقوة، مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة على المستثمرين غير الأميركيين، وفقًا لـ«رويترز».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 16.31 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 873.70 دولار للأوقية. ولامس البلاتين 851.74 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوياته منذ فبراير2016.

وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 951.22 دولار للأوقية. وتراجع المعدن لأدنى مستوى في سبعة أسابيع إلى 947.15 دولار للأوقية يوم الجمعة.