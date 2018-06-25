السيسي يصدر قانونًا ينظم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا ينظم خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات مثل «أوبر» و«كريم»، بحسب ما أوردت الجريدة الرسمية الأحد.

وكان البرلمان المصري أقر في مطلع مايو مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو القانون الأول من نوعه في المنطقة.

وفي وقت سابق، أشادت «أوبر» و«كريم» - شركة إماراتية مماثلة للشركة الأميركية - بإقرار البرلمان لمشروع القانون الذي كان لايزال في انتظار أن يصدره رئيس الجمهورية.

وفي بلد يبلغ عدد سكانه قرابة مئة مليون نسمة وسمعة التاكسي فيه سيئة، كما تصفها «فرانس برس»، حققت «أوبر» نجاحًا كبيرًا منذ أربع سنوات في مدينتي القاهرة والإسكندرية.

وبالنسبة إلى شركة «كريم» التي تعمل في الشرق الأوسط، تشكل مصر «أحد أكبر الأسواق»، حيث استثمرت 30 مليون دولار ويعمل لحسابها أكثر من 100 ألف سائق، وفق الوكالة الفرنسية.