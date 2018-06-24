شركة تابعة لبنك «جيه بي مورغان» تبيع حصتها في البنك السعودي للاستثمار

بنك جيه بي مورغان (الإنترنت)

قال البنك السعودي للاستثمار، في بيان اليوم الأحد، إن شركة تابعة لبنك «جيه بي مورغان تشيس آند كو» وافقت على بيع حصة الأقلية التي تملكها في البنك السعودي للاستثمار مقابل 759.3 مليون ريال (203 ملايين دولار).

وقال «جيه بي مورغان»، في بيان منفصل عن الصفقة أوردته «رويترز»، إن شركة «جيه بي مورغان» الدولية للتمويل التي تملك حصة أقلية في البنك السعودي للاستثمار منذ العام 1976 ستبيع حصتها للبنك السعودي.

ولم يكشف «جيه بي مورغان»، وهو البنك الأميركي الوحيد الذي يقدم خدمات مصرفية تجارية وخدمات تداول الأسهم في المملكة، حجم الصفقة أو شروطها المالية.

و«جيه بي مورغان» من البنوك التي تقدم استشارات للطرح العام الأدولي لأسهم «أرامكو» السعودية الذي قد يكون الأكبر في العالم، كما يسعى للاستفادة من فرص أخرى نابعة من الإصلاحات التي يدعمها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان الذي يريد أن يقلل اعتماد المملكة على النفط.

وقال بدر العمودي، أكبر مسؤولي«جيه بي مورغان» في المملكة: «عالميًّا صفت الشركة حيازات ومشروعات غير أساسية خلال السنوات القليلة الماضية وصفقة البيع المقترحة تتماشى مع جهود الدمج».

وأضاف: «نحن متفائلون ومتحمسون للآفاق الاقتصادية في المملكة والفرص التي تتيحها رؤية 2030 وقدرة شركتنا على دعمها».

وقال البنك السعودي إن الاتفاق يشمل بيع الأسهم بسعر 13.50 ريال للسهم. وجرى تداول السهم مرتفعًا 0.4 % عند 17.80 ريال في التعاملات المبكرة يوم الأحد.

وأكبر مساهم في البنك السعودي للاستثمار مؤسسات تابعة للحكومة السعودية تستحوذ مجتمعة على حصة 34.6 بالمئة في عاشر أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، بحسب بيانات «تومسون رويترز».