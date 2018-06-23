بضغوط من صندوق النقد.. تونس ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة هذا العام‭

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 01:36 مساء
عامل بمحطة وقود في العاصمة تونس (أرشيفية: الإنترنت)

قررت الحكومة التونسية رفع أسعار البنزين والوقود بنسبة 4% للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز، وفقا لوكالة «رويترز» وكانت تونس رفعت أسعار البنزين والوقود في شهري مارس ويناير هذا العام.

وقال بيان لوزارة الطاقة في تونس أمس الجمعة ”تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما“.

وقال صندوق النقد الدولي هذا العام إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور، إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.

وأوضح وزير الإصلاحات توفيق الراجحي في وقت سابق هذا الشهر، أن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو أربعة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو 6% العام الماضي.

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