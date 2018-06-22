ارتفاع جديد لأسعار النفط بدعم موافقة «أوبك» على زيادة الإنتاج

مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا (أرشيفية- رويترز)

سجلت أسعار النفط ثاني ارتفاع، الجمعة، بدعم من اتفاق منتجي الخام على زيادة متواضعة في الإنتاج للتعويض عن خسائر في الإمدادات في وقت يتزايد فيه الطلب.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون كبار آخرون في اجتماع بفيينا على زيادة الإنتاج بدءًا من يوليو بحوالي مليون برميل يوميًا.

لكن الزيادة الحقيقية ستكون حوالي 770 ألف برميل يوميًا، حسبما قال العراق لأن بضع دول عانت مؤخرًا من تراجعات في الإنتاج ستجد صعوبة في الوصول إلى الحصص الكاملة المخصصة لها، في حين قد لا يكون بمقدور منتجين آخرين سد الفجوة.

والزيادة الفعلية في الإنتاج تبعث على التفاؤل؛ لأنها جاءت أقل من بعض أعلى الأرقام التي جرى مناقشتها قبل الاجتماع. وكانت بعض التوقعات في السوق قد أشارت إلى زيادة تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.50 دولار، أو 3.4%، لتبلغ عند التسوية 75.55 دولار للبرميل بدعم من إعلان «أوبك»، بعدما سجلت في الصباح ارتفاع بقيمة 1.68 دولار، أو ما يعادل 2.3 %.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.04 دولار، أو 4.6%، لتسجل عند التسوية 68.58 دولار للبرميل، بعد هبوط كبير في إمدادات النفط إلى مركز التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما.