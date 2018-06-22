ارتفاع أسعار النفط عالميًا بنحو 2%

خام القياس العالمي مزيج برنت يقفز 1.68 دولارًا أو ما يعادل 2.3 %

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 2%، اليوم الجمعة، مع اقتراب منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» من التوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج من أجل تعويض أثر تقلص إمدادات بعض المنتجين في الوقت الذي يزيد فيه الطلب العالمي.

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 1.68 دولار، أو ما يعادل 2.3 %، إلى 74.73 دولار للبرميل قبل أن يهبط إلى 74.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارًا واحدًا إلى 66.54 دولار للبرميل.

وقال مصدر في أوبك إن المنظمة اتفقت مع منتجين مستقلين في العاصمة النمساوية فيينا الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو.