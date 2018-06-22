ترامب يهدد بفرض رسوم بنسبة 20% على السيارات الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يونيو 2018, 05:05 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن دخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية إضافية في أوروبا على عشرات المنتجات الأميركية.

وكتب ترامب في تغريدة «إذا لم ترفع الرسوم الجمركية المفروضة منذ فترة طويلة على الولايات المتحدة وشركاتها وعمالها من قبل الاتحاد الأوروبي سريعًا، فإننا سنفرض رسومًا بنسبة 20% على كل السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة»، مضيفا «قوموا بتصنيعها هنا!».

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق، الجمعة، هجومه المضاد في نزاعه التجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأميركية مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

والرسوم الجديدة التي دخلت رسميًا حيز التنفيذ، منتصف ليل الخميس - الجمعة بتوقيت بروكسل (الخميس 22:00 ت غ)، هي رد الأوروبيين على فرض ترامب رسومًا جمركية تبلغ نسبتها 25 % على الفولاذ و10 % على الألمنيوم على وارداتها من معظم دول العالم بما في ذلك على حلفائها.

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