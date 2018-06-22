النفط يرتفع بفعل الضبابية بشأن اجتماع «أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يونيو 2018, 10:05 صباحا

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % يوم الجمعة، مدعومة بحالة الضبابية بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمكن من الاتفاق على زيادة في الإنتاج في اجتماع في فيينا.

وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتًا، أو ما يعادل 1 %، في العقود الآجلة إلى 73.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتًا، أو 1.1 %، في العقود الآجلة إلى 66.26 دولار للبرميل.

وتجتمع «أوبك» مع منتجين مستقلين بينهم روسيا في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية لمناقشة سياسة الإنتاج.

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